Москва, 14 июня, 2016, 09:55 — ИА Регнум. Сегодня, 14 июня, с 07:00 по мск начата очередная внезапная проверка Вооруженных сил России, в ходе которой предстоит оценить состояние армейских арсеналов и готовность отдельных органов военного управления. Об этом заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на селектороном совещании, сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru Селекторное совещание минобороны РФ. 14.06.2016

«Внезапная проверка начата по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Проверке подлежат ряд баз хранения вооружения и техники, а также отдельные органы военного управления», — сказал Шойгу.

«Наряду с подготовкой войск к выполнению задач по предназначению в вооруженных конфликтах различной интенсивности и кризисных ситуациях, необходимо обратить особое внимание на мобилизационную составляющую Вооруженных вил, состояние резервных формирований, содержащихся на хранении запасов вооружения и военной техники», — отметил глава Минобороны.

Проверка военных арсеналов продлится до 22 июня.