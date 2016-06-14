Сан-Диего, США, 14 июня, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Американские астрономы при помощи орбитального телескопа «Кеплер» открыли самый крупный из известных татуинов. Об открытии планеты, вращающейся вокруг двух звезд, было объявлено 13 июня на заседании Американского астрономического общества в Сан-Диего (США).

wallspaper.ru Космос

Такие планеты астрономы называют «татуинами». Они обращаются вокруг двойной, а иногда и тройной, системы звезд.

Система Kepler-1647b, вокруг которой вращается открытая учеными планета, состоит из двух солнцеподобных звезд и находится на расстоянии в 3700 световых лет от Земли в созвездия Лебедя. Обе звезды системы являются ровесницами Солнца, они возникли примерно 4,4 млрд лет назад.

Обнаруженный татуин совершает оборот вокруг этих светил за 1107 суток. Он самый крупный из известных науке: его масса и размер, сопоставимы с Юпитером. Это газовый гигант, так что жизни на его поверхности быть не может.