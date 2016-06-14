Набережные Челны, Татарстан, 14 июня, 2016, 09:50 — ИА Регнум. Российская автогоночная команда «КАМАЗ-Мастер» не может принять участие в ралли «Дакар-2017» из-за нехватки средств, об этом заявил руководитель команды Владимир Чагин, сообщает Р-Спорт.

kamazmaster.ru КАМАЗ-Мастер

По словам Чагина, команда находит средства для подготовки к соревнованиям с большим трудом. «На данный момент едва находим средства для участия в «Шелковом пути», а вот на «Дакар» и на подготовку к нему денег нет», — поясняет он.

Ранее издание сообщало, что финансовые трудности «КАМАЗ-Мастера» связаны с прекращением финансирования команды основным инвестором — Внешэкономбанком (ВЭБ). При этом, по словам руководителя госкорпорации Сергея Горькова, до 23 июня ВЭБ должен представить стратегию развития, которая в настоящее время рассматривается правительством и профильными ведомствами.

Экипажи команды «КАМАЗ-Мастер», выступающей на автомобилях Камского автомобильного завода, становились победителями ралли «Дакар» 13 раз. В классе спортивных грузовиков команда признана сильнейшей в мире.