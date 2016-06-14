Москва, 14 июня, 2016, 09:45 — ИА Регнум. 28% граждан РФ считают, что для России на выборах президента США предпочтительней победа Дональда Трампа, 9% — что Хиллари Клинтон. Но чаще всего люди затрудняются выбрать «лучшего» кандидата или говорят, что не важно, кто победит. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто кого

Хиллари Клинтон производит хорошее впечатление на 8% опрошенных, не нравится она 46%. К Трампу хорошо и плохо относятся примерно равные доли российских граждан: 22% и 23% соответственно.

Те, кто считает предпочтительной победу Клинтон, полагают, что «она добрее относится к России», «она как-то помягче к нашей стране». Трамп лучше тем, что «его политика подразумевает налаживание отношений с Россией».

Телефонный опрос граждан РФ 18 лет и старше проведен 29 мая 2016 года в 320 городах и в 160 селах по случайной выборке номеров мобильных и стационарных телефонов. Опрошены 1000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.