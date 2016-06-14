Киев, 14 июня, 2016, 09:45 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко во время интервью по итогам матча сборных Украины и Германии на чемпионате Европы по футболу на вопрос о том, почему во Францию вместе с ним не приехала его жена, поцеловал журналистку. Он не хотел отвечать на личные вопросы и таким образом ушёл от ответа, передаёт телеканал ТСН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко

Интервью, которое было посвящено игре на Евро-2016, состоялось в Киеве. «Я надеялся, что будет ничья. Мы играли с лучшей командой мира. Ничья была бы хорошим результатом», — сказал он. Кличко выразил сожаление, что этого не произошло — но это спорт.

Стоит отметить, что журналистка задала несколько вопросов о жене Кличко, на которые он старался не отвечать. Он отметил, что был один на матче.

«Я был один. Мой частный вопрос — где моя жена живет, где она находится», — сказал он.

После того, как журналистка спросила, слушал ли он диск, записанный его супругой в Германии, мэр в свою очередь спросил: «Можно мне Вас поцеловать?».

Журналистка ответила, что этого делать не надо. Но Кличко всё-таки поцеловал её и пообещал, что будет так поступать всегда во время её интервью.