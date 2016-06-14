Новый Некоуз, Ярославская область, 14 июня, 2016, 09:37 — ИА Регнум. 85-летнюю Нину Соболеву, которую обнаружили в брошенной всеми деревне Никитино Некоузского района Ярославской области поместили в больницу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал депутат Ярославской областной думы Александр Воробьев. Как сообщало ранее ИА REGNUM, бабушку без документов в ветхом доме нашли местные женщины-депутаты. Нина Соболева фактически погибала.

фото Галины Голубковой Нина Соболева

«После сообщения об этом диком случае местные власти отчитались, что помогают Соболевой. Но реальной помощи пока нет. Депутаты районного и поселенческого советов Галина Голубкова и Татьяна Тихомирова сами наняли машину, вынесли ее на руках и отвезли в филиал районной больницы в поселке Октябрь. Правда, эту больницу власти хотят закрывать, якобы, из-за перерасхода средств», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Воробьев.

Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM депутат Октябрьского поселения Галина Голубкова, в больницу Нину Соболеву приняли. Также в поселок Октябрь из деревни приехала и ее 56-летняя дочь.

«Они никуда друг без друга. Их обеих надо лечить. Бабушку мы несли на носилках через поля. Она больная, ее всю трясло. Но бабка — молодец, она энтузиастка, она жить хочет», — рассказала Галина Голубкова.

Сейчас власти Некоузского района пытаются восстановить документы пожилой женщины.