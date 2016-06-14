Омск, 14 июня, 2016, 09:32 — ИА Регнум. В Омской области стоимость билетов в кинотеатры за год (с мая 2015 по май 2016 года) повысилась на 4,2%, в музеи и театры — на 11,8 и 12,4% соответственно. Об этом ИА REGNUM сообщили в Омскстате.

Крылов Иван Омский академический театр

По данным статистиков, среди регионов Сибирского федерального округа в мае 2016 года минимальная стоимость билетов в кинотеатры (134 рубля) была зафиксирована в Омской области, максимальная (250 рублей) — в Томской области. Цена на билеты в театры варьировалась от 208 рублей (в Хакасии) до 383 рублей (в Бурятии), в музеи и на выставки — от 62 рублей (в Красноярском крае) до 250 рублей (в Республике Алтай).

ИА REGNUM ранее уже сообщало, что сходить в кино в Омске оказалось дешевле, чем во многих других городах России. Согласно данным отчета Фонда кино об основных показателях кинопроката с 3 по 9 декабря 2015 года, для омичей один билет в кино обходился в среднем в 147 рублей. Самые дорогие билеты были зафиксированы в Ненецком АО (365,8 руб.).

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Что касается музеев, число их посещений в Омской области в 2015 году увеличилось на 3,3% и составило 927 тысяч, в том числе 43% — в составе экскурсионных групп.