Москва, 14 июня, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Рубль не показал заметной реакции на решение регулятора, сосредоточившись на динамике доллара. Нефть, которая задает основной тон рублю, сейчас отошла на задний план, уступив доллару роль ключевого драйвера динамики отечественной валюты. «Американец» сейчас повсеместно восстанавливает потери, понесенные в ходе адаптации рынка к изменению перспектив повышения ставки Федрезервом, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Сегодня, 14 июня, дополнительным негативным фактором для российской валюты станет дальнейшее ухудшение настроений на нефтяном рынке. Давление на энергоноситель усилилось после того, как стало известно, что по данным Baker Hughes, число действующих буровых установок в США выросло вторую неделю кряду, до 328 ед. (+3 ед.)», — сказал Ковалев.

«Судя по этому индикатору, а также по возобновлении роста добычи, американские сланцевые компании начинают восстанавливать производство, что негативно для цен на «черное золото». Сегодня Brent, которая утратила уровень $50, может «увести» доллар выше уровня 66 рублей с ближайшей целью на 66,50 рублей», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ установил официальные курсы валют на 11 июня. Доллар вырос почти на 96 копеек и составил 64,71. рубля, евро — на 62 копейки до 73,19 рубля. Торги на Московской бирже не проводились в связи с празднованием Дня России. Цена на нефть марки Brent снизилась на 0,79% — до 49,95 долларов за баррель.