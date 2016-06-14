Лондон, 14 июня, 2016, 09:42 — ИА Регнум. McLaren разрабатывает полностью электрическую версию спорктара P1, которая будет дешевле стандартной модели, сообщает GTspirit.

cars.mclaren.com Mclaren P1

Сообщается, что новинка поступит на рынок не позднее 2020 года. Это будет трек-ориентированный автомобиль, пригодный для использования на обычных дорогах.

По неподтвержденным пока данным, до скорости 100 км/ч электрический McLaren P1 сможет разогнаться быстрее Super Series 675LT, достигающего этой скорости за 2,9 секунды. Если такие сообщения подтвердятся, McLaren P1 будет считаться самым быстрым серийным электромобилем.

Стандартный McLaren P1 оснащен 3,8-литровым твин-турбированным 727-сильным мотором и 177-сильным электродвигателем. Их совокупная мощность составляет 904 лошадиные силы. Машина снабжена 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Всего произведено 375 единиц McLaren P1 и все были проданы вскоре после премьеры по цене $1 000 000 за штуку.