Севастополь, 14 июня, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Бывший спикер законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый обратился к кандидату в депутаты Государственной думы от Партии роста Олегу Николаеву с предложением рассмотреть возможность введения на территории города референдума о прямых выборах губернатора, пишет газета «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

Предложение Чалого прозвучало на телеканале НТС в программе «Остров с Олегом Николаевым», которую ведёт кандидат в депутаты. Программа посвящена проблемам состояния медицины, дорог, зарплат в городе. На дебют программы был приглашён Алексей Чалый .

Чалый и его сторонники — депутаты местного парламента ранее пытались принять поправки к городскому уставу, чтобы главу можно было избирать на прямых выборах. «Заксобрание может повторно поднять вопрос по изменению устава города, но я боюсь, что результат будет тем же самым», — сказал Чалый. Стоит отметить, что в марте, когда рассматривалась эта инициатива, в её поддержку высказались 13 депутатов из 16 необходимых.

Николаев ответил следующее: «Сейчас мы готовим ходатайство о регистрации инициативной группы «Служу Севастополю» в местный избирком. После этого мы начнем собирать подписи — по закону это не менее 2% от числа избирателей, то есть около 10 тыс. подписей».

После этого подписи будут проверены избиркомом. Затем комиссия обратится в парламент Севастополя, который и будет рассматривать вопрос о возможности проведения референдума. Отмечается, что Николаев оценил инициативу проведения референдума как «вполне выполнимую задачу».