Волгоград, 14 июня, 2016, 09:17 — ИА Регнум. Красноармеец Липат Красиков будет покоиться на волгоградской земле. Останки пограничника, поднятого при проведении поисковой Вахты Памяти воспитанниками отряда «Красноармеец» патриотического центра «Виктория», накануне торжественно перезахоронили на Россошинском военно-мемориальном кладбище советских солдат. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 14 июня, в траурной церемонии приняли участие главы областного центра, а также областного УФСБ России и пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области, 150 курсантов Голицынского пограничного института ФСБ России во главе с начальником института генералом — майором Владиславом Коньшиным.

volganet.ru Открытие Вахты Памяти в Волгограде

«Сегодня произошло справедливое событие — боец нашел своей покой. Более 70 лет он оставался неизвестным, десятилетиями скорбели по нему родственники. Мы нашли близких Липата Красикова и сообщили, что он героически погиб на сталинградской земле», — отметил начальник областного УФСБ России генерал — лейтенант Анатолий Гулевский.

Останки красноармейца были преданы земле согласно ритуалу с оружейными залпами и исполнением гимна России, после чего участники возложили к мемориалу венок, цветы и почтили память солдат минутой молчания. В торжественной обстановке в дар музею Голицынского пограничного института ФСБ России были переданы именной медальон и смертная записка погибшего воина.

Добавим, что в этом году официальный старт новому сезону поисковых работ региональной Вахты Памяти был дан на Мамаевом кургане в преддверии Дня Победы. Торжественный митинг прошел на мемориальном кладбище главной высоты России с участием ветеранов Великой Отечественной войны, представителей поисковых объединений, активистов регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», жителей и гостей региона.

В Вахте Памяти Волгоградскую область представляли поисковые организации «Поиск», «Наследие» и «Поисковое движение России». В экспедициях этого года к ним присоединятся коллеги из Нижегородской, Свердловской и Челябинской областей, Республики Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа и Красноярского края. На мероприятии состоялась передача найденного поисковиками в районе Ерзовки солдатского медальона рядового Константина Васильевича Шевкуна, 1899 года рождения. Его доставили родственникам солдата в село Кольцовка Омской области.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на территории волгоградского региона действуют более 50 поисковых отрядов, которые объединяют порядка 1,5 тыс. человек. В прошлом году поисковые экспедиции были проведены в Городищенском, Иловлинском, Калачевском, Октябрьском, Светлоярском, Серафимовичском и Суровикинском районах. Поисковики нашли останки 844 советских солдат, установили имена 38 бойцов.