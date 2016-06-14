Москва, 14 июня, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Сегодня, 14 июня, выпускники российских школ сдают ЕГЭ по биологии и письменную часть по иностранному языку. Эти предметы участники сдают по выбору, сообщили в Рособрнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Заявления на участие в ЕГЭ по биологии подали около 149 тысяч человек, в том числе около 133 тысяч выпускников текущего года. При этом число записавшихся на ЕГЭ по биологии выросло на 18 тысяч человек по сравнению с 2015 годом.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии составляет 36 баллов, по иностранному языку — 22 балла. Результаты экзаменов будут объявлены участникам не позднее 28 июня.

ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам. Заявления на участие в письменном ЕГЭ по иностранному языку в основной период подали около 80 тысяч человек, в том числе около 75 тысяч выпускников текущего года. Подавляющее большинство из них будет сдавать английский.

Напомним, с 2015 года экзамен по иностранному языку был разделен на письменную и устную части, сдача двух частей предусмотрена в отдельные дни. Устная часть ЕГЭ прошла 10 и 11 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочный период ЕГЭ-2016 в России без сбоев и нарушений прошел с 21 марта по 23 апреля, включая резервные дни. Экзамены в основной период проходят с 27 мая по 30 июня. Во всех регионах России работает горячая линия по вопросам сдачи ЕГЭ, а также телефон доверия к ЕГЭ, по которому можно сообщать обо всех случаях нарушений во время экзаменов.