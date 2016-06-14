Москва, 14 июня, 2016, 09:11 — ИА Регнум. Представители российской Ассоциации автодилеров (РОАД) предлагают запретить продажу с рук автомобилей с пробегом. Соответствующая инициатива направлена в федеральный Минпромторг, сообщают «Известия».

Стрельцова Наталья ИА REGNUM ГАЗ-21 «Волга»

Речь идет о том, чтобы обязать владельцев подержанных авто, желающих продать свой автомомбиль, осуществлять предпродажную подготовку в дилерских центрах.

Представители РОАД заявляют, что эта мера не только повысит безопасность дорожного движения, но и обеспечит дополнительные налоговые поступления в сумме до 3 трлн рублей ежегодно.

Министерство промышленности и торговли России в данный момент рассматривает вопрос о необходимости принятия подобного решения.