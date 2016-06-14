Москва, 14 июня, 2016, 08:58 — ИА Регнум. В начале 2015 года в России цена на пол-литровую бутылку водки была понижена с 200 рублей до 185 рублей. Это произошло после заявления президента РФ о том, что слишком высокие цены на крепкий алкоголь увеличивают число потребителей нелегальной продукции. После того, как минимальная розничная цена водки была снижена, в России в 2015 году сократилось потребление крепкого алкоголя. По разным оценкам по итогам 2015 года объем рынка крепкого алкоголя в России уменьшился на 7%, при том что в 2014 году до понижения минимальной розничной цены объем этого рынка упал на 13−14%. Из этого может следовать не только то, что население России стало потреблять меньше алкоголя, заявила замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова, комментируя корреспонденту ИА REGNUM повышение цены на водку.

Эдуард Мане. Бал в Фоли-Бержер. 1882

«По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия в 2015 году находилась на шестом месте в мире по потреблению алкогольных напитков с показателем 15 литров на человека в год. Критическим порогом потребления алкоголя, выше которого вероятны проблемы со здоровьем, в ВОЗ называют уровень в 8 литров на человека в год. Из данных о сильном падении рынка алкоголя в 2014 году может следовать и то, что потребители уходят в нелегальный сегмент», — считает эксперт.

«Данные по объему нелегального сегмента рынка алкоголя разнятся. Росалкогольрегулирование в конце 2015 года приводило цифры, согласно которым почти 23% сегмента крепкого алкоголя в России производится нелегально, а на слушаниях в Совете Федерации спикер Валентина Матвиенко озвучила цифру в 75%. Таким образом, снижение в 2015 году рынка алкоголя только на 7% по сравнению с 13−14% в 2014 году может говорить о том, что отток в нелегальный сегмент после понижения минимальной розничной цены на водку сократился», — привела цифры Мильчакова.

«В 2016 году отток не увеличится. Тем более что, по данным маркетинговых исследований, водка все больше перемещается в премиальный сегмент, то есть сегмент для среднего класса, жителей крупных городов, которые побрезгуют покупать сомнительный товар у сомнительных продавцов», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 13 июня Министерство финансов РФ повысило минимальную розничную цену на водку. Так, розничная цена за бутылку 0,5 л водки повысилась со 185 рублей до 190 рублей. Минимальная отпускная цена водки повысилась со 162 до 165 рублей за 0,5 литра, оптовая — со 170 до 174 рублей. Отметим, при этом акциз на спирт и напитки, изготовленные на их основе, остался неизменным (500 рублей с литра).

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