Москва, 14 июня, 2016, 08:54 — ИА Регнум. Центробанк России (ЦБ РФ) отозвал лицензию у страховой компании «Страховое общество трубопроводного транспорта». Об этом сообщается во вторник, 14 июня, в пресс-релизе регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральныйбанк России

«Данное решение принято в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение Банка России вступит в силу со дня опубликования текста в «Вестнике Банка России».