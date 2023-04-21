Вашингтон, 14 июня, 2016, 09:01 — ИА Регнум. Американские ученые из Гарвардского университета разработали метод записи информации в генетический код бактерий, сообщает ZME Science.

ИА REGNUM ДНК

Пока ученым удалось внедрить в ДНК клетки 100 байт информации, но они считают, что искуственно синтезированные бактерии смогут сохранять многократно превосходящие эту цифру объёмы информации.

Исследователи использовали природную способность клеток записывать информацию о перенесенных вирусах и передавать её будущим поколениям.

Ученые придавали информации свойства ДНК вируса и бактерии записывали её в свой геном. Обнаружилось, что клетки хранят информацию в той последовательности, в которой она поступала, что обещает дополнительные перспективы научным изысканиям в этом направлении.