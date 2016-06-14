Москва, 14 июня, 2016, 08:49 — ИА Регнум. О переменной облачности и небольших осадках предупреждают москвичей 14 июня специалисты Гидрометцентра.

Москва. Небольшой дождь

Днем во вторник столбик термометра в столице поднимется до +19…+21 градуса, солнце будет скрываться за облаками, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт.ст. В Подмосковье воздух прогреется до +17…+22 градусов.

В среду, 15 июня, в Москве потеплеет, погода будет облачная с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь.

Ночью температура воздуха составит от +11 до +13 градусов, днем воздух прогреется от +22 до +24 градусов. Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 5−10 м/с.