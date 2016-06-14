Оренбург, 14 июня, 2016, 08:54 — ИА Регнум. В Оренбурге 14 июня депутаты на заседании Законодательного собрания региона не внесли в повестку дня проект постановления «Об обращении депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области к председателю Правительства Российской Федерации Медведеву Дмитрию Анатольевичу и министру обороны Российской Федерации Шойгу Сергею Кужугетовичу о сохранении памятника федерального значения — бывшего здания Первого Чкаловского военного училища, связанного с именем первого космонавта планеты Ю.А. Гагарина», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Здание училища

Председатель регионального парламента Сергей Грачев подчеркнул, что губернатор Юрий Берг лично занимается проблемой здания, где ранее располагалось знаменитое летное училище: «Вопрос актуальный. Им занимается губернатор лично. Направлены запросы в разные инстанции».

Спикер отметил сложность ситуации, поскольку в здании «половина федеральной собственности только». Грачев заявил, что все действия будут предприняты, когда будут получены ответы на запросы главы Оренбуржья.

Напомним, проект внесение инициировал лидер фракции эсеров Владимир Фролов. Он просил коллег по депутатскому корпусу обратиться к председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву и министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу поднять вопрос о передаче в государственную собственность Оренбургской области здания бывшего Оренбургского летного училища, в котором учился Юрий Гагарин. «В этом здании необходимо создать музей истории первого космонавта СССР и мира, о чем просят ветераны училища и жители города Оренбурга», — считает Фролов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 3 на 4 мая 2016 года в здании, которое является памятником федерального значения, произошел крупный пожар. Эвакуировали 45 человек. Из-за ЧП в городе объявили режим ЧС муниципального уровня. По версии полиции, в дом проникли двое подростков и жгли костры.

Стоит отметить, что часть здания находится в управлении и на обслуживании ООО «Оренбургская управляющая компания», другая часть вызывает вопросы.

В пресс-службе УМВД по Оренбургской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что (в связи с ликвидацией ФГУП «Государственное предприятие по реализации военного имущества») в 2015 году с прекращением права хозяйственного ведения предприятия на нежилые помещения дома на Управление Росимущества по Оренбургской области возложена обязанность принять в государственную казну РФ объект культурного наследия.

Здание до сих пор находится в плачевном состоянии.