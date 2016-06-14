Москва, 14 июня, 2016, 08:43 — ИА Регнум. Brent, которая на минувшей неделе смогла обновить 8-месячный максимум, на достигнутом не удержалась. В целом, все логично, и на данном этапе энергоноситель может застрять в пределах диапазона. По мнению аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, у Brent сейчас нет достаточных фундаментальных предпосылок ни внушительного роста, ни для резкого снижения.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Поддержку черное золото получает со стороны следующих факторов: проблемы в Нигерии, которые вывели с рынка по разным оценкам около 800 тыс. баррелей в сутки, сокращение коммерческих запасов в США (за последнюю неделю по данным EIA они упали на 3,23 млн баррелей) в связи с сезоном отпусков, ослабление доллара при условии, что ФРС США будет достаточно мягок. Но есть и факторы давления. Стабилизация ситуации с пожарами в Канаде приведет к постепенному восстановлению прежних объемов добычи. Относительно высокие уровни цен на нефть способны привести к возобновлению работы ранее законсервированных проектов по добыче сланцевой нефти, что будет увеличивать предложение», — пояснила Рогова.

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«На этом фоне особое внимание будут привлекать данные от Baker Hughes по числу работающих буровых. Их рост будет способен оказать на Brent краткосрочное давление, отправляя котировки ниже уровня 50 долларов за баррель. Таким образом, наиболее вероятным на предстоящую неделю выглядит диапазон 48,20 — 53,00», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 14 июня, мировые цены на нефть снижаются на опасениях инвесторов по поводу итогов референдума по членству Великобритании в составе ЕС. По состоянию на 07.53 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,79% — до $49,95 за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,90%, до $48,44.