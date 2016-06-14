Москва, 14 июня, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Рубль воспринял достаточно безболезненно решение Банка России о снижении ключевой ставки. Относительно своих дальнейших действий ЦБ дал понять, что, возможно, продолжит смягчение монетарной политики, если это позволят инфляционные ожидания. Таким образом, по мнению аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой регулятор намекнул, что снижение ставки будет постепенным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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«Теперь у российской валюты появляются новые ориентиры. На предстоящей короткой рабочей неделе будут опубликованы данные по темпам роста российской экономики в 1 квартале, а также отчет по промышленному производству за май. Если окажется, что падение ВВП замедлилось, рубль может получить дополнительную краткосрочную поддержку. Кроме того, есть основания полагать, что ФРС США не только не повысит ставку на заседании 15 июня, но и тон сопроводительных комментариев изменит на менее агрессивный», — пояснила Рогова.

«Все это, естественно, не пойдет на пользу доллару. А это значит, что пара USD/RUB может вернуться в район минимумов прошлой недели 63,24 с дальнейшей целью на 62,60, тем более, что слабость доллара может подтолкнуть вверх и котировки нефти», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ установил официальные курсы валют на 11 июня. Доллар вырос почти на 96 копеек и составил 64,71. рубля, евро — на 62 копейки до 73,19 рубля. Цена на нефть марки Brent снизилась на 0,79% — до 49,95 долларов за баррель.