Екатеринбург, 14 июня, 2016, 08:22 — ИА Регнум. На севере Свердловской области волонтёры и спасатели ищут троих пропавших туристов. Среди них 10-летняя девочка.

Const st Казанский Камень (Главный Уральский хребет)

Они пропали 12 июня во время спуска с горы «Казанский Камень». Всего на гору отправилась группа из 20 человек, а вернулись лишь 17. Тревогу забила мать девочки. Вначале туристы пытались найти их самостоятельно, но затем обратились за помощью, пояснили в полиции.

Известно, что группа туристов не была зарегистрирована в МЧС.

Отметим, за последние дни это не первое происшествие на Северном Урале. 11 июня при переезде на квадроциклах в районе перевала Дятлова в пос. Ушма один из пяти членов группы получил травму. Его уже эвакуировали.