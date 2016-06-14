Волгоград, 14 июня, 2016, 08:11 — ИА Регнум. Основные показатели главного финансового документа Волгоградской области за 2015 год отстали от запланированных. Так, в прошлом году доходы в областной бюджет поступили в сумме 80,2 млрд рублей или 97,3% к годовым бюджетным назначениям. Такая информация была озвучена на последнем заседании регионального парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня.

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В 2015 году доходов в региональную казну поступило на 4,6 млрд рублей (6,1%) больше по сравнению с 2014-м. Финансирование бюджетных расходов за 2015 год составило 86,9 млрд рублей или 96,1% к годовым назначениям. Рост расходов по сравнению с 2014 годом составил 3,9%.

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Как отметил первый заместитель председателя комитета финансов Волгоградской области Евгений Зенин, что реализация бюджета «осуществлялась в сложных макроэкономических условиях, при этом удалось сохранить динамику». В 2015 году доходов в региональную казну поступило на 4,6 млрд рублей (6,1%) больше по сравнению с 2014-м. Финансирование бюджетных расходов за 2015 год составило 86,9 млрд рублей или 96,1% к годовым назначениям. Рост расходов по сравнению с 2014 годом составил 3,9%.

По словам Зенина, сэкономить по итогам исполнения за 2015 год значительные средства на обслуживание долговых обязательств позволило получение двух траншей из федерального бюджета. Изменилась структура госдолга — увеличилась доля более дешевых в обслуживании бюджетных кредитов. Кредиторская задолженность сократилась с 4,9 млрд рублей на 1 января 2015 года до двух с небольшим млрд рублей на начало текущего года.

За прошлый год в областной бюджет поступило 22,8 млрд рублей безвозмездных поступлений, а расходы регионального бюджета были оптимизированы почти на 11 млрд рублей.

Председатель контрольно-счетной палаты Волгоградской области Игорь Дьяченко подтвердил, что действительно 2015-й финансовый год в области в целом сложился лучше 2014-го. КСП отмечает улучшение собираемости доходов, обеспеченности расходов, реалистичность при формировании доходной части бюджета.

Остались при этом точки для дальнейшего роста — по укреплению доходной части бюджета, а также по сокращению недоимки в казну. Депутаты затронули темы эффективности землепользования, уплаты налогов консолидированными группами налогоплательщиков, выводе зарплат из тени.

Волгоградская областная дума приняли закон «Об исполнении областного бюджета за 2015 год» в двух чтениях.

Как сообщало ИА REGNUM, основные параметры бюджета региона на 2015 год были приняты депутатами в следующем виде: по доходам — 71,1 миллиарда рублей, из которых собственные налоговые и неналоговые доходы — 54,4 миллиарда рублей; расходам — 79,2 миллиарда рублей, дефицит составил 8,1%.