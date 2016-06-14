Новосибирск, 14 июня, 2016, 08:13 — ИА Регнум. Столкновение микроавтобуса «Газель» и легкового автомобиля Honda CR-V произошло в 5:30 мск на трассе Р-256 под Новосибирском, сообщает Управление ГИБДД Главного управления МВД по региону.

54.мвд.рф Столкновение микроавтобуса «Газель» и легкового автомобиля Honda CR-V в Новосибирской области

Микроавтобус «Газель», в котором находились 11 детей, сопровождающие и водитель, столкнулся со встречным автомобилем Honda CR-V, в салоне которого вместе с водителем было трое пассажиров, в том числе малолетний ребенок.

Кто из водителей выехал на встречную полосу, пока не выяснено. «Газель» от удара перевернулась и улетела в кювет.

Сообщается, что никто не погиб, однако 17 человек доставлены в больницу.

В настоящее время устанавливаются причины этого ДТП.