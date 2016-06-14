Улан-Удэ, 14 июня, 2016, 07:55 — ИА Регнум. Главные события Бурятии в нашем специальном обзоре.

Байкал

Гроза едва не привела к трагедии

В Бурятии лесному пожару не дали перейти на курорт в Курумканском районе. Как сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), на время тушения пожара пришлось провести эвакуацию гостей курорта. Сейчас угроза миновала, курорт работает в штатном режиме.

По данным агентства, пожар начался из-за грозы в труднодоступной местности. Из-за сильного ветра огонь начал распространяться по хвойным молоднякам. Сотрудники лесной охраны остановили пожар в 2 км от знаменитого курорта «Умхэй», который называют одним из чудес природы Бурятии. Постояльцев и работников курорта пришлось эвакуировать.

Возгорание ликвидировали 44 сотрудника лесной охраны и местные жители. Применялось пять лесопожарных машин и два трактора, прокладывающих дополнительные минерализованные полосы.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 июня в Бурятии было зарегистрировано девять действующих очагов лесных пожаров на общей площади 1 780,3 га в Еравнинском, Муйском, Баргузинском, Курумканском, Прибайкальском, Хоринском районах.

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Добавим, как сообщили ИА REGNUM в правительстве Бурятии, на утро 14 июня в регионе зарегистрировано 10 действующих пожаров на общей площади около 450 га в Кижингинском, Муйском, Северо-Байкальском, Тарбагатайском, Баргузинском районах. Еще пять очагов в Баунтовском, Баргузинском, Курумканском, Хоринском, Муйском районах локализованы на общей площади около 1,9 тыс. га.

Полицию проверят

В Бурятии после смерти подростка проверят законность действий сотрудников полиции.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении СКР, 9 июня в приемное отделение Республиканской клинической больницы им. Семашко сотрудники полиции доставили тело подростка 1998 года рождения. Согласно предварительному диагнозу, подросток захлебнулся рвотными массами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 ч. 1 УК РФ («Убийство»). В настоящее время проводятся следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Также в ведомстве сообщили, что к следователям обратился 18-летний житель города Улан-Удэ. Он заявил, что сотрудники полиции незаконно задержали его, удерживали и требовали признаться в совершении серии краж. При этом наносили побои, пытали, угрожали применением насилия. По заявлению проводится доследственная проверка.

Поиск баланса между экономикой и экологией

В Кабанском районе 10 июня состоялось выездное заседание круглого стола на тему «Перспективы развития экономики прибрежных территорий Республики Бурятия в условиях экологических ограничений». Организовал мероприятие комитет Народного хурала по экономической политике, использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном парламенте, участие в заседании круглого стола, посвященном Байкальскому фактору в экономике Бурятии, приняли сенатор от республики Арнольд Тулохонов, вице-губернатор Иркутской области Виктор Кондрашов, депутаты Народного хурала, члены республиканского правительства и ученые.

«В стремлении защитить Байкал нельзя забывать о людях, живущих на его побережье. Участники круглого стола выработали консолидированное мнение о том, что необходимо искать баланс между экономикой и экологией. Сегодня экономический потенциал этих территорий используется не на сто процентов. Причем развитие должно быть комплексным: это и туризм, и сельское хозяйство», — говорится в сообщении республиканского парламента.

«Обмен мнениями состоялся, что-то ценное мы для себя взяли. По итогам круглого стола мы подготовили проект рекомендаций, который планируем отправить не только в Бурятию и Иркутскую область, но и в правительство Российской Федерации и в Государственную думу. Это еще один сигнал Кремлю о том, что на этой территории проживает 137 тысяч человек, и они должны не просто существовать, а жить достойно», — сказал председатель комитета по экономической политике Анатолий Кушнарев.

Подробности о ситуации, складывающейся в настоящее время вокруг озера Байкал, читайте в сюжете «Проблемы Байкала».

Помощь погорельцам

Глава Бурятии направил письмо председателю правительства России Дмитрию Медведеву, в котором попросил выделить из федерального бюджета сертификаты погорельцам Северомуйска. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

В настоящее время за счет средств республиканского бюджета из резервного фонда Бурятии идут выплаты пострадавшим в размере 10 тыс. рублей на человека. Запланированы выплаты 100 тыс. рублей на человека.

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын 10 июня в письме попросил Дмитрия Медведева"с учетом дефицита республиканского бюджета оказать финансовую помощь в части выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства РФ в целях выдачи государственных жилищных сертификатов, выданных гражданам Российской Федерации, лишившимся жилья в результате чрезвычайной ситуации».

Кроме того, министру финансов РФ Антону Силуанову направлена просьба согласовать составление списка пострадавших, имеющих право на получение сертификатов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в поселке Северомуйск 3 июня произошел пожар, уничтоживший 17 домов, в которых проживали 68 человек. Введен режим чрезвычайной ситуации. От огня удалось отстоять основную часть поселка — 63 дома и сельский дом культуры.

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