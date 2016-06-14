Лос-Анджелес, США, 14 июня, 2016, 07:49 — ИА Регнум. Американский актёр Михай (Мичу) Месарош, известный своей ролью инопланетянина в телесериале «Альф», скончался в возрасте 76 лет в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), сообщает портал TMZ.

Цитата из к/ф «Альф». реж Ник Хавинга, Берт Бринкерхофф, Гари Симокава. 1986 – 1990. США Михай «Миху» Месарош в роли Альфа

Актёр скончался накануне, 13 июня, в одной из больниц Лос-Анжделеса. 12 июня Месарош, поступивший в больницу без сознания, находился в коме.

Восемь лет назад Месарош перенёс инсульт. Об этом сообщил менеджер Деннис Варги.

Месарош снимался в кино с 1988 год: его дебютом стал фильм «Музей восковых фигур». Актёр был очень маленького роста — 83 см, что позволило ему получить роль инопланетянина Альфа.

Обычно куклой Альфа управлял создатель одноимённого сериала Пол Фаско.

Но когда нужно было, чтобы Альф появился в полный рост, его исполнял Месарош. Последняя работа актёра в кино — роль в фильме «Чернокнижник 2: Армагедон» (1993 г.)