Новосибирск, 14 июня, 2016, 07:43 — ИА Регнум. Учёные бьют тревогу: концентрация вредных веществ в Оби и других сибирских реках существенно превышает норму, всё это в конечном итоге направляется в Арктический бассейн и угрожает экологии региона, пишет издание «Наука в Сибири».

Обь

По данным, которые приводит главный научный сотрудник Института водных и экологических проблем СО РАН доктор географических наук Валерий Савкин, сибирские реки выносят: аммонийного азота — 516 тысяч тонн, нефтяных углеводородов — 349 тысяч тонн, соединений железа — 647 тысяч тонн в год.

Учёные провели на реке Обь, протяжённость которой 3,5 тысяч километров, мониторинг с замерами от Новосибирска до устья реки Сосьва, чтобы знать, где находятся зоны экологического бедствия.

До перестройки по всему протяжению Оби было размещено девять гидрологических станций, к настоящему времени эта сеть уменьшилась более чем на треть, что, по словам ученых, ещё хуже — снизился объём наблюдений. Валерий Савкин заявляет, что совершенно исключены гидробиологические наблюдения, а гидрохимические находятся на самой начальной стадии, и тем более нельзя говорить о каких-то комплексных работах, а расходы воды в Оби на большинстве этих объектов не измеряются.

Анализ показал, что концентрации нефтепродуктов (особенно в Тюменской области) составляют от 1 до 2,5 мг на литр и превышают ПДК в 20—45 раз. Особенно загрязненными являются участки средней Оби, где расположены основные пункты нефтедобычи и нефтепроводы, пересекающие реку (район Нижневартовска, Сургута и др.). Концентрация в воде марганца, меди, цинка и других элементов тоже значительно превышает норму.

«На всей протяженности реки наблюдается высокое содержание радиоактивных веществ, особенно в устьях Томи. Здесь этот показатель достигает более чем 500 милликюри на квадратный километр. Можно предположить, что источником цезия-137 являются сбросы предприятий Сибирского химического комбината в районе Томска. Также радиоактивные вещества скапливаются в донных осадках речной системы», — отметил Савкин, подчеркнув, что нельзя Арктический бассейн, природные условия северной части Западной Сибири рассматривать без знания того, что происходит на основных реках — Оби, Енисее и Лене.

Ученые считают, что только детальное изучение распределения загрязняющих веществ по длине водных артерий с выявлением мест экологического бедствия позволит сократить общий вынос загрязняющих веществ в Арктику.