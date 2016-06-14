Шанхай, Китай, 14 июня, 2016, 05:53 — ИА Регнум. Китайские СМИ узнали новые подробности произошедшего в аэропорту Шанхая взрыве. Сотрудники полиции сообщили, что взрыв был организован 29-летним жителем провинции Гуйчжоу Чжоу Синьбаем.

Аэропорт Шанхая

Как стало известно журналистам, молодой человек с 2014 г. страдает от игровой зависимости. Все заработанные им деньги тратились на азартные игры через Интернет, пишет «Сина синьвэнь».

«Я задолжал слишком много денег людям. Мне необходимо совершить что-то сумасшедшее, что, определенно, стоило бы мне жизни», — запись была размещена преступником в одной из социальных сетей накануне взрыва в аэропорту.

Преступник прибыл в аэропорт на автобусе. Примерно в 14:26 по местному времени 29-летний Чжоу Синьбай бросил стеклянную бутылку, начиненную петардами у стойки регистрации во втором терминале аэропорта Шанхая. В результате взрыва пострадали 4 человека, в том числе гражданин Филиппин.

Сам преступник попытался покончить с собой, однако его остановили сотрудники службы безопасности аэропорта, которые позднее передали его полиции. В доме у преступника были обнаружены многочисленные пиротехнические изделия и несколько стеклянных бутылок.

В ближайшее время Чжоу Синьбай предстанет перед судом. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, момент взрыва в международном аэропорту «Пудун» в китайском городе Шанхай попал на видео. Кадры опубликовало на своем сайте сегодня, 12 июня, агентство Синьхуа.