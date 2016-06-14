Лондон, 14 июня, 2016, 03:47 — ИА Регнум. Британские мужчины являются самыми плохими отцами, заключили в результате исследования учёные из Института отцовства Соединенного Королевства. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает RT.

Флаг Великобритании

Ученые из Великобритании пришли к выводу о том, что самые плохие отцы проживают в Соединенном Королевстве, по результатам изучения 15 стран мир. Специалисты из Института отцовства Соединенного Королевства выяснили, что британские мужчины проводят с детьми всего по 24 минуты на каждый час, что с подрастающим поколением проводят матери.

Однако компенсируют этот недостаток британские мужчины своей хозяйственностью. Так, в отчете ученых говорится о том, что представители сильной половины Великобритании занимаются домашним хозяйством до 34 минут на час, который посвящает этим делам женщина.

Самыми активными отцами стали португальцы. Они проводят с детьми по 39 минут на каждый «женский» час. Также хорошими отцами британские ученые назвали мужчин из Швеции, Франции, Италии и Новой Зеландии.