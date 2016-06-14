Якутск, 14 июня, 2016, 03:32 — ИА Регнум. В ходе очередного пленарного заседания Государственная Дума приняла в окончательном чтении проект федерального закона № 675 043−6 «О внесении изменения в статью 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (в части предоставления юридическим лицам бюджетных кредитов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположены районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов, на закупку и доставку муки), разработанный и внесённый 12 декабря 2014 года в Государственную Думу Государственным Собранием (Ил Тумэн), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

wikimedia.org Пленарное заседание Госдумы

Законопроект представила заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Надежда Максимова и рекомендовала принять его во втором и третьем чтениях. В ходе дневного пленарного заседания обсуждены и приняты таблицы поправок к законопроекту. Вечером, на «часе голосования» за проект закона, инициированного парламентом Якутии, проголосовали 438 депутатов Государственной Думы.

Напомним, суть инициативы якутских парламентариев заключается в том, что необходимо напрямую выдавать бюджетный кредит той организации, которая выигрывает тендер, и будет осуществлять закупку и доставку социально значимых продовольственных товаров, включая муку для нужд хлебопечения. По подсчётам экспертов, экономия должна составить до 20−25% по сравнению с сегодняшней схемой северного завоза, а организация получает возможность 100% предоплаты и экономит до 18% на цене муки.

Действующее сегодня бюджетное законодательство не предусматривает прямого предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам, осуществляющим закупку и доставку социально значимых продовольственных товаров, включая муку для нужд хлебопечения. В этой связи парламент Якутии предложил практически напрямую выдавать бюджетный кредит той организации, которая выигрывает тендер, и таким образом снизить ставку. Предварительную работу по подготовке законопроекта провёл постоянный комитет Ил Тумэна по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры под председательством Виктора Фёдорова.

Между тем, данный законопроект прошел первое чтение в Государственной Думе при наличии отрицательного заключения Правительства РФ, что является достаточно редким явлением в законотворческой практике Государственной Думы. Народный депутат республики Василий Власов, представлявший 14 октября 2015 года проект федерального закона в Государственной Думе, подчеркнул, что «в Думе произошёл уникальный случай, когда Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам во главе с Андреем Макаровым принял положительное решение и рекомендовал Думе принять проект закона в первом чтении при наличии отрицательного заключения Правительства Российской Федерации».

«Наш законопроект продвигался с большими сложностями. Представители Ил Тумэна провели целый ряд рабочих встреч в Правительстве Российской Федерации и Государственной Думе. Получить согласие Правительства РФ на законопроект не удалось, однако Якутия добилась поддержки в Государственной Думе. Мы достаточно хорошо мониторили ситуацию и осознанно пошли на запрос по самой основной из этого ряда продукции для Севера — по муке, расширение этого перечня привело бы к провалу инициативы», — рассказал о сложностях продвижения законодательной инициативы спикер якутского парламента Александр Жирков.

Ранее он отмечал важность и актуальность законопроекта для регионов, с отдалёнными и труднодоступными населёнными пунктами. «Законопроект очень актуальный, так как нацелен на более эффективную поддержку северного завоза при помощи механизма предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам для закупки и доставки муки, что особенно важно с учётом предельно ограниченных сроков навигации и сложной схемы товародвижения в экстремальных природно-климатических условиях в труднодоступных территориях Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. К примеру, в Якутии 522 населённых пункта относятся к труднодоступным и отдалённым (81% территории), из них 242 населённых пункта не имеют круглогодичной транспортной доступности, в связи с чем, доставка грузов в эти населённые пункты возможна только автомобильным транспортом автозимником», — подчеркнул Александр Жирков.

Принятый Госдумой проект федерального закона будет направлен на одобрение Совета Федерации, далее — на подпись Президента РФ. Напомним, всего два дня назад по инициативе Государственного Собрания (Ил Тумэн) пятого созыва Госдумой в окончательном чтении был принят законопроект «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», исключающий из сферы регулирования закона о контрактной системе отношений, возникающих при поставках драгоценных металлов и драгоценных камней в целях пополнения государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации.

Таким образом, в «копилке» Госсобрания (Ил Тумэн) пятого созыва, под руководством Александра Жиркова, уже пять Федеральных законов, принятых по инициативе якутского парламента. В первом чтении принят проект федерального закона 954 664−6 «О внесении изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части установления условий по принятию решений о реорганизации и ликвидации медицинских организаций). Кроме того, в работе в Государственной Думе находятся шесть законопроектов, инициированных якутским парламентом.