Сегодня на Евро 2016 в борьбу вступают команды группы F
Париж, 14 июня, 2016, 07:27 — ИА Регнум. В Группе F играют следующие сборные:
sport-place.ru
Футбол
Расписание игр команд Группы E:
- 14 июня, 19:00, 1-й тур, Австрия — Венгрия
- 14 июня, 22:00, 1-й тур, Португалия — Исландия
- 18 июня, 19:00, 2-й тур, Исландия — Венгрия
- 18 июня, 22:00, 2-й тур, Португалия — Австрия
- 22 июня, 19:00, 3-й тур, Исландия — Австрия
- 22 июня, 19:00, 3-й тур, Венгрия — Португалия
Читайте также: На Евро 2016 начинают игры команды групп C и D
Читайте также: Сегодня на Евро 2016 игры первого тура сыграют команды групп D и E