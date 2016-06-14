Париж, 14 июня, 2016, 07:27 — ИА Регнум. В Группе F играют следующие сборные:

sport-place.ru Футбол

Австрия

Венгрия

Исландия

Португалия

Расписание игр команд Группы E:

14 июня, 19:00, 1-й тур, Австрия — Венгрия

14 июня, 22:00, 1-й тур, Португалия — Исландия

18 июня, 19:00, 2-й тур, Исландия — Венгрия

18 июня, 22:00, 2-й тур, Португалия — Австрия

22 июня, 19:00, 3-й тур, Исландия — Австрия

22 июня, 19:00, 3-й тур, Венгрия — Португалия

Читайте также: На Евро 2016 начинают игры команды групп C и D

Читайте также: Сегодня на Евро 2016 игры первого тура сыграют команды групп D и E