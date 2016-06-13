Вашингтон, 14 июня, 2016, 02:39 — ИА Регнум. В понедельник, 13 июня, официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер не смог прокомментировать фотографию отца террориста из Орландо в здании ведомства. Об этом сообщает RT.

Скриншот с Facebook Отец террориста

На странице в Facebook Саддика Матина, отца стрелка из Орландо, который убил 50 человек, было обнаружено фото, где мужчина стоит у здания ведомства. Марк Тонер заявил, что фото сделано с целью показать, что мужчина принимал участие на встрече официальных лиц Госдепа. Представитель ведомства подтвердил, что на фото, действительно, запечатлен офис Госдепартамента. Однако в ведомстве не располагают какими-либо сведениями о встрече «с этим джентльменом».

«По моему мнению, он просто сфотографировался на фоне входа», — сказал Тонер.

Официальный представитель Госдепа не смог также прокомментировать и то, когда отец нападавшего из Орландо перебрался в Соединенные Штаты.

Отец террориста из Орландо Седдик Матин поддерживал действия террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ). Мужчина открыто озвучивал свою политическую позицию. Он рассказывал о симпатиях боевикам в телепередаче, выпуски которой размещены на его канале в YouTube.

В ночь на 12 июня Омар Матин, сын Седдика Матина, ворвался в гей-клуб в Орландо и расстрелял 50 человек, 53 ранил. В ходе перестрелки с полицейскими 29-летний стрелок был ликвидирован. Ответственность на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Сообщалось также, что Матин может быть связан с братьями Царнаевыми, которые устроили теракт в Бостоне во время марафона 2013 года. Однако позже эту информацию опровергли в ФБР.