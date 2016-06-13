Доха, 14 июня, 2016, 00:23 — ИА Регнум. Гражданка Нидерландов, обратившаяся в полицию в связи с изнасилованием, осуждена за «внебрачные половые связи». Катарский суд в понедельник, 13 июня, приговорил женщину к одному году лишения свободы условно и штрафу на 3000 риалов (824 доллара), сообщает RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шариат

Инцидент произошел еще в марте, когда 22-летняя Лаура находилась в Катаре на отдыхе. По словам женщины, она отдыхала в ночном клубе в Дохе, однако после употребления напитка почувствовала себя нехорошо. Больше ничего из событий вечера Лаура не запомнила, а когда пришла в себя в незнакомом номере, то поняла, что была изнасилована.

Сбежав из квартиры, женщина сразу же сообщила об изнасиловании полицейским Катара, после чего ее немедленно задержали за секс вне брака.

Ее насильник, сириец Омар Абдулла аль-Хасан настаивал в суде на том, что его связь с Лаурой произошла по взаимному согласию. Согласно решению суда, он приговорен к 100 ударам плетью за прелюбодеяние, еще 40 ударов мужчина получит за употребление алкоголя.

По словам катарских чиновников, приговор, вынесенный в отношении голландки был «мягким». «Если бы она была мусульманкой, она получила бы, по крайней мере пять лет в тюрьме», — считает эксперт.