Париж, 13 июня, 2016, 21:53 — ИА Регнум. Возможный сообщник подозреваемого в подготовке терактов на чемпионате Европы — 2016 задержан во Франции. Об этом, как передает ТАСС, сообщил прокурор города Нанси Тома Пизон.

Keith Allison Задержание

По его словам, житель департамента Мез (задержанный) был знаком с арестованным на Украине 6 июня гражданином Франции, который, по версии местных властей, пытался вывезти из страны крупную партию оружия и взрывчатки.

«Они знакомы на почве политики, — сказал Пизон. — Этот след нужно было проверить, поскольку они находились на связи».

При этом прокурор города Нанси отметил, что первые результаты следственных мероприятий показали «отрицательные результаты».

6 июня глава СБУ Василий Грицак сообщил о задержании гражданина Франции. По его словам, француз приобрел на Украине 5 автоматов Калашникова, 2 гранатомета, 125 кг тротила, 100 детонаторов.