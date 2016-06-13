Кишинёв, 13 июня, 2016, 21:47 — ИА Регнум. В Молдавии 13 июня отмечают день памяти жертв первой волны советских депортаций 1941 года. С обращением к гражданам по этому случаю выступил президент страны Николай Тимофти, передает корреспондент ИА REGNUM.

newsline.md Николае Васильевич Тимофти

«Сегодня, 13 июня, исполняется 75 лет с того дня, когда в истории нашего народа стали появляться кровавые страницы трагической биографии, когда десятки тысяч семей молдаван были отправлены тоталитарным сталинским режимом в ледяную Сибирь, — отметил Тимофти. — В душных теплушках, без еды, без воды, потомственные хозяева были изгнаны из своих домов, из своей собственной страны и брошены в ГУЛАГи с их пытками и бесчеловечностью».

«И я — потомок семьи крестьян, в окно которой в ночь депортаций постучало НКВД, — продолжил президент. — Начались недели ада. Разделенные семьи, подростки, отлученные от своих родителей, матери — от супругов. Наш народ находился под пыткой политики сталинизма. Эти вызывающие потрясение моменты истории Молдовы нельзя стереть из нашей коллективной памяти. Железнодорожные станции в стране в те дни превратились в площадки для политических репрессий со стороны советских властей. Более тысячи вагонов из Бессарабии и Северной Буковины отправились в Сибирь и Казахстан».

«Думая о тех страшных днях и ночах, когда были уничтожены семьи зажиточных крестьян из наших краев, более не допустим и не совершим ошибок, последствия которых могут быть фатальными для народа. Кроме того, не будем терпеть призывы к вражде и реваншизму в нынешней политической среде», — подвел итог Николай Тимофти.

Согласно молдавским официальным данным, в ходе двух волн массовых депортаций в 1941 и 1949 гг. из Бессарабии было депортировано 14.760 семей или 57.698 человек. Стоит отметить, что от сталинских репрессий в равной степени пострадали представители всех национальностей Бессарабии, а не только молдаване, как утверждает официальный Кишинев.