Тирасполь, 13 июня, 2016, 21:36 — ИА Регнум. Комитетом госбезопасности Приднестровья «установлено, что в ближайшее время в отношении руководства республики готовится широкомасштабная информационная диверсия». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе КГБ ПМР, «на территории соседнего государства (вероятно, имеется в виду Молдавия — прим. ИА REGNUM) представителями ряда коммерческих структур ПМР организовано изготовление печатной продукции (газет и листовок) с провокационным содержанием под видом уже существующих в Приднестровье средств массовой информации».

Орест Кипренский. Читатели газет в Неаполе. 1831

По информации КГБ, «данные материалы большим тиражом планируется распространить по всей территории республики с целью дискредитации высших должностных лиц ПМР, оказания влияния на ситуацию в стране и на ход будущей избирательной кампании». «Информация, содержащаяся в данных материалах, не соответствует действительности», — добавили в спецслужбе.

Напомним, на декабрь 2016 года в Приднестровье намечены президентские выборы. Основная борьба, как ожидается, развернется между командой нынешнего приднестровского президента Евгения Шевчука и оппозиционными силами в лице партии «Обновление» и поддерживающей ее крупнейшей в ПМР торгово-промышленной группы «Шериф», кандидатом которой может стать нынешний спикер парламента Вадим Красносельский.

В апреле вице-спикер Верховного совета Приднестровья Галина Антюфеева выступила с жесткими обвинениями в адрес президента ПМР Евгения Шевчука. Она заявила, что при непосредственном участии Шевчука и его «друзей» за последние месяцы у государства с помощью фирм-прокладок и офшорных схем были украдены не менее $100 млн, из-за чего республика сегодня оказалась на грани экономической катастрофы.

Антюфеева также обвинила Шевчука в допуске молдавских таможенников для работы на территории ПМР, охарактеризовав этого как «откровенное предательство и измену». Кроме того, вице-спикер считает, что именно Шевчук своими действиями спровоцировал панику и «взорвал» валютный рынок республики. Она потребовала от Шевчука вернуть народу «присвоенные» $100 млн.

Для проведения депутатского расследования перечисленных нарушений Верховным советом была создана комиссия. К проверке прозвучавших обвинений также приступили КГБ и Следственный комитет ПМР. Позже в подконтрольном самому Шевчуку КГБ заявили, что завершили проверку по факту прозвучавших обвинений в государственной измене, и по результатам проверки «в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием в действиях Е. В. Шевчука состава преступления».