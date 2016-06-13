Париж, 13 июня, 2016, 21:19 — ИА Регнум. Сборная Ирландии сыграла вничью с командой Швеции в матче первого тура группового этапа Евро-2016 во Франции. Встреча, прошедшая 13 июня на стадионе «Стад де Франс» в Париже, завершилась со счетом 1:1.

bookiescanlose.com Ничья в футбольном матче

Счет в матче открыл игрок сборной Ирландии Уэсли Хулэхен (47-я минута), который воспользовался неразберихой в штрафной площади шведской сборной. На 74-й минуте ирландский защитник Киран Кларк срезал мяч в собственные ворота.

Отметим, что игровой день во Франции завершится еще одним матчем в группе «Е» между сборными Бельгии и Италии.

Чемпионат Европы — 2016. Группа E. 1-й тур

Ирландия — Швеция — 1:1.

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