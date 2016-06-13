Париж, 13 июня, 2016, 20:38 — ИА Регнум. Во Франции получили тюремные сроки двое английских фанатов, которые участвовали в беспорядках в Марселе во время чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает ВВС.

Aapo Haapanen Заключение в тюрьме

«20-летний Александр Бут из Хаддерсфилда осужден на 2 месяца за то, что бросил бутылкой в полицейского, — говорится в сообщении. — 41-летний Йэн Хэпворт, сотрудник психиатрической лечебницы из Шеффилда, получил 3 месяца — за тот же проступок».

Кроме того, английским фанатам запрещено посещать Францию ближайшие два года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, столкновения футбольных болельщиков в Марселе происходили несколько дней. По предварительным данным, всего в ходе «разборок» пострадали 35 человек. Четверо из них в тяжелом состоянии.

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