Брюссель, 13 июня, 2016, 20:24 — ИА Регнум. Одну из основных угроз для стран Североатлантического альянса продолжает представлять Российская Федерация. Об этом, как передает RT, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

SHAPE NATO Силы НАТО

«Среда безопасности в Европе, возможно, больше всего находится под угрозой за последние десятки лет, начиная со времён холодной войны, — говорит он. — Основными из вызовов являются действия более агрессивной России и расбалансированность и нестабильность, которые прокатились по Ближнему Востоку и Северной Африке».

По его словам, страны НАТО в ответ «на действия России» были вынуждены увеличить численность своих сил реагирования до 40 000 человек.

При этом Вербшоу добавил, что есть еще и другие угрозы для стран НАТО — ракетное нераспространение, кибератаки, энергетическая безопасность и терроризм.

13 июня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что страны, входящие в военный блок НАТО, увеличивают свои оборонные расходы на общую сумму в $3 млрд в 2016 году.

Читайте также: Столтенберг: в 2016 году совокупный военный бюджет стран НАТО вырос на 1,5%