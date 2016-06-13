Амстердам, 13 июня, 2016, 18:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал «провальными» итоги референдума по вопросу об ассоциации Украины и Европейским союзом (ЕС). Об этом политик сказал, выступая на конференции европейских парламентариев в Гааге.

Nick van Ormondt Марк Рютте

«Я категорически против референдумов, — цитирует Рютте RT. — Я категорически, категорически против референдумов по многосторонним соглашениям, потому что это не имеет смысла, как мы видели по референдуму в Нидерландах».

При этом премьер-министр Нидерландов добавил, что референдум в стране привел к «провальным результатам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 апреля 2016 г. избирательная комиссия Нидерландов обнародовала официальные итоги референдума, касающегося ратификации соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Так, против этого решения выступил 61% граждан, идею ратификации соглашения поддержали 38,2% избирателей. Явка составила 32,2% при необходимых 30%.

Референдум, который носит рекомендательный характер, был признан состоявшимся.

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