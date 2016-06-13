Сургут, Югра, 13 июня, 2016, 18:54 — ИА Регнум.



Обиженный ребенок

Сургутского социального работника из реабилитационного центра «Добрый волшебник» обвиняют в побоях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СКР.

Напомним, 16 мая получила широкое распространение в СМИ запись с камер видеонаблюдения реабилитационного центра города Сургута «Добрый волшебник». Центр предназначен для детей с ограниченными возможностями. На съёмке отчетливо видно, как слепому мальчику заламывают руку во время приема кислородного коктейля, и дальнейшие страдания ребенка, которому в течение двух с половиной часов не то что не оказывали помощь: нянечка ударила его по голове, а воспитатель подпинывала корчащегося в муках малыша. В итоге выяснилось, что у ребёнка сломана рука. На шокирующих кадрах видно, как воспитатель хватает мальчика за сломанную руку и тащит.

СКР по городу Сургуту завершило расследование одного из четырех уголовных дел, возбужденных по факту причинения телесных повреждений воспитаннику реабилитационного центра «Добрый волшебник». Социальный работник центра обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ «Побои».

Расследование уголовных дел в отношении бывшей воспитательницы, бывшего директора реабилитационного центра и заведующей отделением дневного пребывания, продолжается.

В интервью «Сургутинформ ТВ» директор департамента социального развития Югры Мария Краско категорично заявила: «Я считаю, что мои коллеги просто зарвались, когда, зная о том, что во всех помещениях, где проводится работа с детьми, установлены видеокамеры, так себя продолжают вести. Это просто наглость! Я полагаю, что в учреждении, видимо, система контроля очень плохо работает, и люди еще ни разу не отвечали, что называется, по всей строгости закона за свои действия».