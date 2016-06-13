Луганск, 13 июня, 2016, 18:26 — ИА Регнум. За прошедшие сутки на Луганщине подразделения ВСУ семь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом 13 июня сообщает оборонное ведомство ЛНР, передает ИА REGNUM.

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Отмечается, что позиции армии ЛНР в селах Калиново и Веселогоровка были обстреляны из 120 мм и 82 мм минометов, АГС и стрелкового оружия. «Потерь нет», — заверили в Народной милиции.

В свою очередь 13 июня на брифинге спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские силовики перебросили из Северодонецка в Лисичанск три установки реактивных систем залпового огня «Град». «По данным нашей разведки, в зоне ответственности 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ из населенного пункта Северодонецк в направлении населенного пункта Лисичанск проследовало ещё три единицы БМ-21 «Град». На западной окраине населенного пункта Новоайдар в зоне ответственности 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ проходят тактико-специальные занятия с понтонной ротой сводного отряда по наведению понтонного моста», — сказал Марочко.

Он также заверил, что Народная милиция соблюдает мирные соглашения, но при этом регулярно проводит занятия по боевой подготовке на полигонах ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что вчера в Донбассе в результате ведения боевых действий трое украинских солдат получили ранения. По его словам, на Донецком направлении «горячими точками» остаются: донецкий аэропорт, Горловская агломерация и Светлодарская дуга. При этом ВС ДНР ведут минометные обстрелы на всех направлениях, в частности «несколько вражеских обстрелов из 82 мм и 120 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов произошли у Авдеевки».