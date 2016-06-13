Париж, 13 июня, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Сборная Чехии уступила команде Испании в матче первого тура группового этапа Евро-2016 во Франции. Встреча, прошедшая 13 июня на стадионе «Мунисипал» в Тулузе, завершилась со счетом 0:1.

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Героем встречи стал испанский защитник Жерар Пике, забивший единственный мяч на 87-й минуте.

Таким образом, после этого «футбольного сражения» команда Испании делит первое место в группе со сборной Хорватии — обе команды имеют по 3 очка. На третьем и четвертом местах на данный момент расположились сборные Турции и Чехии (0 очков).

ЧЕ-2016. Финальный раунд. Группа D. 1-й тур

Чехия — Испания — 0:1.

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