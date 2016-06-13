Минск, 13 июня, 2016, 18:22 — ИА Регнум.

Agencia de Noticias ANDES Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 9 июня заявил о намерении вскоре посетить Белоруссию и провести переговоры с президентом страны Александром Лукашенко, сообщает посольство Белоруссии в Каракасе.

Мадуро возглавил торжественную церемонию по вручению ключей от 288 квартир в составе 8 домов, построенных в Венесуэле под руководством белорусских строителей ЗАО «Белзарубежстрой». В рамках реализуемого белорусско-венесуэльского контракта по строительству на территории военной базы «Фуэрте Тиуна» в штате Миранда запланировано построить 10 тыс квартир с социальной инфраструктурой. Президент Венесуэлы отметил существенный вклад белорусских строителей в реализацию венесуэльской программы «Великая миссия жилье» по обеспечению нуждающихся социальными квартирами.

«Глава Венесуэлы заявил о намерении в ближайшее время посетить Республику Беларусь и встретиться с Президентом А.Г. Лукашенко для обсуждения планов расширения белорусско-венесуэльского сотрудничества в различных сферах», — проинформировало посольство.

Как сообщало ИА REGNUM, особенно активно отношения между Минском и Каракасом развивались в последние годы правления Уго Чавеса — тогда Александр Лукашенко приобрёл в долг венесуэльскую нефть, чтобы продемонстрировать «нефтяную независимость» от Москвы. Проект вскоре провалился, Белоруссия осталась должна Венесуэле, что не помешало госагитпропу постсоветской республики заявить о «выгодной» сделке, умалчивая о задолженности перед Каракасом.

В настоящее время Венесуэла находится в состоянии экономического коллапса и острейшего внутриполиического кризиса. Николас Мадуро и его окружение продолжают предпринимать шаги для того, что отложить проведение референдума об импичменте президенту. Как ранее сообщало ИА REGNUM , сторонниками отставки Николаса Мадуро является 70 процентов населения Венесуэлы.