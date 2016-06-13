Киев, 13 июня, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Киевский окружной административный суд отменил решение Киевского городского центра занятости о запрете на работу ведущему ток-шоу «Шустер LIVE» Савику Шустеру, сообщает телеканал «112 Украина».

kinohost.nov.ru Ток-шоу «Шустер LIVE»

«Решение суда вступит в силу уже через 5 дней, если Киевский городской центр занятости не подаст апелляцию, — говорится в сообщении. — Самого Шустера сегодня на заседании не было, его интересы представляли адвокаты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля телеведущему Савику Шустеру, который является гражданином Канады, аннулировали разрешения на работу на Украине. В государственной службе занятости, которая входит в структуру министерства социальной политики Украины, пояснили, что разрешение было аннулировано на основании того, что документы, поданные работодателем, содержали недостоверные данные.

Речь идет о том, что сотрудник СМИ не указал о наличии уголовного производства в отношении него. В начале 2016 г. против Шустера было возбуждено уголовное дело за неуплату налогов.

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