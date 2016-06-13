Москва, 14 июня, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 14 июня, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина выступит с отчетом в Госдуме, сообщает ИА REGNUM. Российская экономика становится более устойчивой к внешним условиям, нормализация экономической ситуации происходит не только за счет улучшения нефтяной конъюнктуры, заявила ранее глава ЦБ РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Накануне совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки на 0,5 процентных пункта — до 10,5%. При этом, по мнению Набиуллиной, снижение ключевой ставки пока нельзя считать началом цикла — ЦБ будет исходить из дальнейшего развития экономической ситуации. Пока сохраняются риски «неопределенности среднесрочной стратегии бюджетной политики», что может потребовать жесткой денежно-кредитной политики в течение более продолжительного времени, отмечают в ЦБ.

Вместе с тем депутаты намерены поставить вопрос о введении мер валютного регулирования, валютного контроля. «Не дело, что страна стала прибежищем спекулянтов, и спекулятивные сделки на ММВБ провоцируют волатильность рубля, который болтается в огромном диапазоне и мешает бизнесу формировать свою деятельность. Невозможно, когда в течение полугода рубль скачет от 50 до 83, а потом от 83 опять к 60-и и ниже», — заявил ранее первый замглавы фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов. Во фракции считают, что политика ЦБ нуждается в кардинальном изменении, — об этом, по словам парламентария, будет идти речь более подробно, когда Набиуллина выступит в Госдуме с отчетом о деятельности банка.