Тюмень, 13 июня, 2016, 18:00 — ИА Регнум. В Тюмени на шесть лет лишили свободы бизнесмена, укравшего 23 млн рублей у инвесторов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Vsevolod Knyazev Тысячные купюры

Первый заместитель генерального директора ООО «Научно-производственное объединение Тюмень ГеоТЭК» Владимир Степанов являлся руководителем ООО «ТюменьОйлКомпани». Должности ему позволяли легко входить в доверие к крупным инвесторам.

Летом 2008 года он под видом реализации проекта по строительству нефтеперерабатывающего завода в поселке Торгили Нижнетавдинского района Тюменской области якобы искал тех, кто вложится в завод.

Так, в сентябре 2008 года Степанов убедил одного из тюменских банкиров личными средствами поучаствовать в краткосрочном финансировании строительства завода, обещая ему прибыль за счет ожидавшихся крупных инвестиций в ООО «ТюменьОйлКомпани». Степанов заверял, что проект получил одобрение на всех уровнях власти области. Это не соответствовало действительности. Банкир, не подозревая об обмане, 11 сентября перевел на счет Степанова 9,6 млн рублей, но обратно в установленный договором срок — 20 октября 2008 года — их так и не получил. В июле-сентябре 2013 года под тем же предлогом Степанов похитил еще у двух фирм и одного знакомого более 2,9 млн рублей.

Кроме того, в октябре 2013 года от своего московского знакомого он узнал о жителе столицы, который хотел выгодно вложить свои деньги в предприятие нефтепереработки. Степанов смог убедить москвича дать ему в займы деньги на покупку, переработку газового конденсата с целью продажи продуктов переработки в виде топлива. Через курьера москвич получил на подписание договор займа и перевел ООО «НПО Тюмень ГеоТЭК» около 11,3 млн рублей. Часть денег Степанов вернул, а более 10,4 млн рублей присвоил. А ООО «ТюменьОйлКомпани» в июле 2012 года было признано банкротом.

Всего аферистом было похищено более 23 млн рублей. От его действий пострадали четыре физлица и две компании.

В мае 2015 года мошенник был задержан и по решению суда заключен под стражу. Центральный районный суд города Тюмени вынес Степанову приговор по ч.2 и 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в значительном и особо крупном размере». Ему было назначено судом шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также судом удовлетворено четыре заявленных иска о взыскании с осужденного в пользу потерпевших более 13,3 млн рублей.