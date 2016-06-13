Минск, 13 июня, 2016, 17:49 — ИА Регнум.



http://www.dsae.by Эксперт МАГАТЭ Владимир Кошелев

Экспертная миссия Международного агентства по атомной энергии 8−10 июня работала на государственном предприятии «Белорусская АЭС», дав высокую оценку деятельности предприятия в вопросах системного подхода к обучению персонала атомной электростанции, а также предложив рекомендации по дальнейшему совершенствованию системы подготовки персонала Белорусской АЭС. Об этом 13 июня проинформировал отдел информации и общественных связей БелАЭС.

Задачей миссии МАГАТЭ являлось оказание поддержки в подготовке персонала для БелАЭС. Представители агентства проанализировали систему подготовки кадров, включая планирование трудовых ресурсов, нормативные документы, требования к персоналу, наличие учебных программ, а также разработали план действий для дальнейшего становления и совершенствования системы подготовки персонала атомной станции. Эксперты отметили конструктивное сотрудничество между МАГАТЭ и Белорусской атомной электростанцией.

«На станции создан учебно-тренировочный центр, он укомплектован ключевым персоналом, который абсолютно адекватно понимает требования к современной системе подготовки персонала, и вся наша работа, которая выполняется со стороны МАГАТЭ, находит полную поддержку и внедрение уже непосредственно здесь, на атомной станции», — сообщил по итогам работы миссии эксперт МАГАТЭ Владимир Кошелев.

Дирекция по строительству БелАЭС также проинформировала, что 11 июня на строительной площадке атомной станции успешно произведен монтаж нижнего яруса купола внутренней защитной оболочки (ВЗО) здания реактора энергоблока №1. Напомним, первый энергоблок БелАЭС планируется запустить в 2018 году. Проект «Росатома» реализуется за счёт выделенного Белоруссии льготного кредита правительства РФ ($10 млрд), который осваивают российские и белорусские компании.

Как сообщало ИА REGNUM, строящаяся в Островецком районе Гродненской области атомная электростанция будет оснащена самым передовым типом реактора — ВВЭР-1200 (АЭС-2006), совокупная мощность БелАЭС составит 2400 МВт. При проектировании станции особое внимание было уделено требованиям безопасности — в частности, были учтены ошибки корпораций Hitachi, Toshiba и General Electric, на которые возлагают ответственность за катастрофу на АЭС «Фукусима».

Также напомним, власти Литвы не первый год резко критикуют строительство АЭС в Белоруссии. До этого руководство Литвы безуспешно пыталось заручиться поддержкой граждан при планировании строительства новой («Висагинской») АЭС с привлечением японского инвестора.

Примечательно, что официальный Вильнюс не критикует ядерные проекты Польши и целенаправленно подает в негативном свете строительство БелАЭС, на что неоднократно обращал внимание МИД Белоруссии, назвав пропагандистскую кампанию в Литве «политической вакханалией».

Госатомнадзор и литовские эксперты также усомнились в честности и порядочности литовских пропагандистов.