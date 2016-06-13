Луганск, 13 июня, 2016, 17:38 — ИА Регнум. ЛНР разработает инвестиционную программу и создаст благоприятный инвестиционный климат. Об этом сегодня, 13 июня, на аппаратном совещании Совмина заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий, передает ИА REGNUM.

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«Мною дано поручение создать инвестиционный климат, разработать программу для тех, кто хочет сюда вкладывать инвестиции. На сегодняшний день ЛНР имеет достаточно предложений, но каждый инвестор должен понимать, что он получит взамен. Подойти к этой программе нужно широко, с пониманием, сделать льготные каникулы и длительную аренду, если потребуется», — сказал Плотницкий.

По его словам, инвестиционная программа может быть закреплена на законодательном уровне. «Чтобы это (инвестиционная программа) висело на сайтах и каждый, кто хочет прийти сюда с инвестициями, должен знать, по каким правилам он будет здесь работать и жить», — отметил Плотницкий.

В то же время, председатель Совета министров ЛНР Сергей Козлов заверил, что правительство в течение недели закончит разработку проекта программы по привлечению инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля Плотницкий во время заседания правительства назвал ЛНР «банановой республикой», в которую инвесторы не хотят вкладывать деньги из-за инвестиционной непривлекательности. «А реализация наших бюджетных программ, каким образом у вас учтена? Куда это все? Где оно у нас? Инвестиционного развития у нас вообще нет. Мы настолько банановая республика, что к нам никто рубля сюда не привезет и инвестиций не будет», — признал Плотницкий.

Ранее, 7 апреля, глава ДНР Александр Захарченко отметил, что экономика ДНР не располагает инвестиционной привлекательностью. «Важным фактором для потенциальных инвесторов является угроза потерять все свои вложения после очередного обстрела или теракта. Бизнес готов вкладывать средства в ДНР, но только когда в республике наступит устойчивый мир», — сказал Захарченко.