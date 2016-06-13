Анкара, 13 июня, 2016, 17:37 — ИА Регнум. На востоке Турции взорвался заминированный автомобиль. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Brett Neilson Взрыв

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 9 человек, трое из них находятся в критическом состоянии.

Теракт произошел в понедельник, 13 июня, в городе Оваджик на востоке провинции Тунджели.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

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