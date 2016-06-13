Тюмень, 13 июня, 2016, 17:45 — ИА Регнум. В Тюмени возбуждено уголовное дело в связи с жестоким обращением с кошками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Эдуард Мане. Женщина с кошкой. 1880

Напомним, тюменец Руслан Айзатуллин в начале июня снял видео о том, как в доме 133 по улице Мельникайте кошка застряла в окне и умерла. Ее труп ели другие кошки. Тюменец попытался достучаться в квартиру, но ему никто не открыл.

«Вонь стоит в округе невозможная от мертвой кошки. Мы вызвали полицию, но наверное хозяева отделаются штрафом. Мы хотим все это снять и задокументировать, чтобы придать огласке данные поступки хозяев, которые содержат животных в невыносимых условиях. На этих нерадивых заводчиков кошек уже неоднократно подавали в суды соседи дома, все бесполезно», — заявил он в социальной сети.

Прочитав сообщение Руслана, тюменские зоозащитники решили спасать животных. Приехав на место, они никого не застали дома. Окна были приоткрыты. Защитники животных взяли стремянку и заглянули в жилище через открытое окно. Они насчитали около 30 кошек различных пород. Больные, ободранные, некоторым необходима срочная ветеринарная помощь.

«Состояние квартиры ужасное. Стоит запах тухлятины, и пахнет за несколько метров от окон этой квартиры. Соседи этой квартиры страдают более трех лет», — сообщил один из волонтёров порталу Megatyumen.ru.

Волонтеры накормили, напоили животных и оставили им еду впрок. По словам соседей, хозяйка в квартиру приходит редко. Кошки предоставлены сами себе. Соседи судятся с хозяйкой нехорошей квартиры уже около трех лет. А полиция не имеет права проникнуть в помещение и забрать кошек.

Прокуратура Ленинского округа города Тюмени провела проверку информации, размещенной в сети Интернет о жестоком обращении с кошками в квартире дома 133 по ул. Мельникайте. В ходе проверки информация подтвердилась.

Прокуратура передала материалы в отдел полиции №1 УМВД России по городу Тюмени, и 9 июня возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 80 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы на срок до одного года.

Напомним, что ситуаций с дикими хозяевами, наводняющими квартиры многоэтажек домашними животными и при этом неспособными за ними ухаживать, немало. В конце мая в Перми суд постановил выселить из квартиры пенсионерку за систематическое нарушение прав и интересов соседей. Она превратила свое жилье в мусорную свалку и содержала у себя три десятка кошек, которых не выпускала на улицу. По решению суда приставы-исполнители взломали двери в квартиру. Среди тряпок, коробок, пищевых отходов и старых досок ютилось около 30 кошек. Животные никогда не бывают на улице и гадят прямо на голый пол. Фекалии начали просачиваться в квартиры соседей, проживающих этажом ниже.